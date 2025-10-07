Mattarella | Il 7 ottobre resta una pagina turpe della storia

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce il 7 ottobre “una pagina turpe della storia”, condannando con fermezza l’attacco terroristico di Hamas e richiamando l’Italia a respingere con decisione ogni forma di antisemitismo. Il Capo dello Stato sottolinea l’urgenza di un impegno diplomatico per la pace e per la liberazione immediata degli ostaggi, nel pieno . Potrebbe interessarti:. Meloni: “Il 7 ottobre resta una delle pagine più buie della storia”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

