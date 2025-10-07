Mattarella e Meloni ricordano il massacro di Hamas del 7 ottobre | Una pagina oscura della storia

ABBONATI A DAYITALIANEWS “Il 7 ottobre 2023 resterà impresso come una delle pagine più turpi della storia contemporanea”. Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato l’attacco terroristico compiuto da Hamas contro i civili israeliani, definendolo “un vile gesto che ha ferito ogni popolo” e rappresentato “un grave colpo alla causa della pace e della sicurezza reciproca in Palestina”. Mattarella: “Condannare ogni violenza, da qualunque parte provenga”. Il Capo dello Stato ha ribadito la doppia condanna sia per l’attacco di Hamas, sia per l’uso eccessivo della forza da parte di Israele a Gaza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

