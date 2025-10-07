Mattarella e Meloni ricordano il massacro di Hamas del 7 ottobre | Una pagina oscura della storia
ABBONATI A DAYITALIANEWS “Il 7 ottobre 2023 resterà impresso come una delle pagine più turpi della storia contemporanea”. Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato l’attacco terroristico compiuto da Hamas contro i civili israeliani, definendolo “un vile gesto che ha ferito ogni popolo” e rappresentato “un grave colpo alla causa della pace e della sicurezza reciproca in Palestina”. Mattarella: “Condannare ogni violenza, da qualunque parte provenga”. Il Capo dello Stato ha ribadito la doppia condanna sia per l’attacco di Hamas, sia per l’uso eccessivo della forza da parte di Israele a Gaza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: mattarella - meloni
Via D’Amelio, Mattarella: «Borsellino non si tirò indietro dopo Capaci». Meloni: «Ha sacrificato la vita per la verità»
Paolo Borsellino, 33 anni dalla strage di via D’Amelio. Mattarella: "Un segno indelebile". Meloni: "Il suo esempio continua a vivere"
Il D-Day delle Marche. Tra cerimonie e comizi, il 17 settembre tutti qui: Mattarella, Salvini, Meloni e Schlein
Il presidente della Società Italiana di Diritto Internazionale Edoardo Greppi scrive al ministro degli Esteri dopo la sua uscita. Nella lettera, inviata anche a Meloni e Mattarella, si denuncia un «grave cedimento istituzionale» e si chiede una presa di posizione ch Vai su Facebook
#ottoemezzo Italo Bocchino condivide le parole di Mattarella e Meloni sulla missione della Global Flotilla - X Vai su X
Anche l'Italia ricorda il 7 ottobre, da Mattarella alla Meloni messaggi di sostegno a Israele, ma anche di critica per Gaza - Il capo dello Stato invita Tel Aviv ad applicare il diritto umanitario e chiede a tutti di non trasformare in antisemitismo il sostegno per Gaza; la premier accusa Hamas di aver scatenato la guerra, m ... Secondo rtl.it
Gli attacchi del 7 ottobre, Mattarella: "Rimarrà una pagina turpe della storia". Meloni: "Una delle pagine più buie". Von der Leyen: "Non dimenticheremo mai quell'orrore" - La reazione militare di Israele è andata oltre ogni principio di proporzionalità, e sta mietendo troppe v ... Lo riporta gazzettadelsud.it