Mattarella e Meloni ricordano il massacro di Hamas del 7 ottobre | Una pagina oscura della storia

ABBONATI A DAYITALIANEWS “Il 7 ottobre 2023 resterà impresso come una delle pagine più turpi della storia contemporanea”. Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato l’attacco terroristico compiuto da Hamas contro i civili israeliani, definendolo “un vile gesto che ha ferito ogni popolo” e rappresentato “un grave colpo alla causa della pace e della sicurezza reciproca in Palestina”. Mattarella: “Condannare ogni violenza, da qualunque parte provenga”. Il Capo dello Stato ha ribadito la doppia condanna sia per l’attacco di Hamas, sia per l’uso eccessivo della forza da parte di Israele a Gaza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

mattarella meloni ricordano massacroAnche l'Italia ricorda il 7 ottobre, da Mattarella alla Meloni messaggi di sostegno a Israele, ma anche di critica per Gaza - Il capo dello Stato invita Tel Aviv ad applicare il diritto umanitario e chiede a tutti di non trasformare in antisemitismo il sostegno per Gaza; la premier accusa Hamas di aver scatenato la guerra, m ... Secondo rtl.it

mattarella meloni ricordano massacroGli attacchi del 7 ottobre, Mattarella: "Rimarrà una pagina turpe della storia". Meloni: "Una delle pagine più buie". Von der Leyen: "Non dimenticheremo mai quell'orrore" - La reazione militare di Israele è andata oltre ogni principio di proporzionalità, e sta mietendo troppe v ... Lo riporta gazzettadelsud.it

