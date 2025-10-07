Matic veleno sulla Roma | Promesse non mantenute meritavo più rispetto

Il centrocampista ex Man United, oggi al Sassuolo, svela il retroscena dell'addio ai giallorossi dopo un solo anno: "Scelsi i giallorossi per Mourinho. Dovevo rinnovare a gennaio, poi.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Matic, veleno sulla Roma: "Promesse non mantenute, meritavo più rispetto"

