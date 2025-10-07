Matic | Ho scelto la Roma per Mourinho perché ho lasciato? Meritavo più rispetto

Roma che può riorganizzare le idee in questa pausa per le Nazionali, in vista di un nuovo tour de force alla ripartenza. Inter e Viktoria Plzen di fila all’ Olimpico, poi la trasferta di Sassuolo, e in quell’occasione ci sarà l’incrocio con l’ex Nemanja Matic. Già 5 gare per lui coi neroverdi ed un ottima forma fisica considerando i 37 anni d’età, e contro i giallorossi sarà sicuramente speciale. Una sola stagione per lui nella capitale, la 202223 culminata con la sconfitta in finale di Europa League, poi l’addio in fretta e furia per andare al Rennes, cosa che ha lasciato molti tifosi interdetti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

matic ho scelto romaMatic, che bordate alla Roma di Tiago Pinto: "Non mi hanno rispettato, ero sempre in prova e allora..." - Il mediano del Sassuolo a tre anni di distanza rivela i motivi che lo hanno spinto a lasciare Trigoria: "Non hanno mantenuto le promesse fatte al momento della firma" ... Si legge su corrieredellosport.it

matic ho scelto romaRoma, la rabbia di Matic: “Rispettato più dai tifosi che dal club. Meritavo di più” - Le parole del centrocampista: "Ora è passato un po’ di tempo da quel momento: le persone non sono più le stesse e ne parlo tranquillamente. Segnala msn.com

