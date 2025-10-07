Matic dice la sua | Inter? Migliora passo dopo passo Chivu e Kolarov sanno questo…

Inter News 24 Matic dice la sua sull’Inter. Intervistato da Sky Sport 24, l’ex Roma ora al Sassuolo, ha commentato il momento dei nerazzurri. Nemanja Matic, centrocampista del Sassuolo, è intervenuto ieri sera a Sky Sport 24, condividendo le sue impressioni sull’ Inter in vista del match contro la Roma (sua ex squadra) del prossimo turno, il settimo, di Serie A, e sul percorso intrapreso dalla squadra di Cristian Chivu. Matic ha evidenziato gli aspetti positivi del gioco della formazione nerazzurra, soffermandosi sulla crescente intensità e sull’approccio tattico adottato dal tecnico rumeno. SULLA STRATEGIA DELL’INTER – «Stanno cercando di pressare di più nella metà campo avversaria, hanno qualità e i giocatori giusti per farlo». 🔗 Leggi su Internews24.com

