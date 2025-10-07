Alla quinta di campionato il Matelica perde il primato e l’imbattibilità sul campo dell’Osimana, dove mercoledì scorso era andata a vincere nel match d’andata di Coppa Italia. Ma la formazione biancorossa, scesa in campo già rabberciata per le assenze di Tempestilli e Bianchi infortunati, e con D’Errico a mezzo servizio (utilizzato solo nel finale), ha pagato a caro prezzo l’espulsione del difensore centrale Sanchez a fine primo tempo (doppia ammonizione). Nella ripresa, infatti, in inferiorità numerica non è riuscita a recuperare lo svantaggio. Mister Lorenzo Ciattaglia si è affidato a un manipolo di ragazzi, i quali – al di là della sconfitta – sono usciti dal terreno di gioco a testa alta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Matelica, primo ko in campionato. Decisivo il rosso al difensore Sanchez