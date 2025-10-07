Masters 1000 di Shangai 2025 Musetti-Auger-Aliassime | orario e dove vedere la sfida

Shangai, 7 ottobre 2025 - Eliminato Jannik Sinner, le speranze italiane per il Masters 1000 di Shanghai sono tutte riposte in Lorenzo Musetti, atteso dal duello con Felix Auger-Aliassime che mette in palio un posto nei quarti di finale. Il toscano, che ha già eguagliato il suo miglior risultato nella competizione, ha avuto la meglio nei precedenti turni dell'argentino Francisco Comesana, ko 6-4, 6-0, e dell'altro azzurro Luciano Darderi. Il derby si è rivelato una battaglia equilibratissima, durata oltre due ore di gioco. Alla fine il classe 2002 ha avuto ragione dell'avversario con i parziali di 7-5, 7-6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

