Mastella | Il campo largo non funziona si rischia di perdere anche in Campania

Comunicato Stampa Il leader di Noi di Centro e sindaco di Benevento critica la linea politica del centrosinistra dopo le Regionali in Calabria e avverte: “Serve più realismo e meno radicalismo” “Le dimensioni del dato derivante dalle Regionali in Calabria . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Mastella: “Il campo largo non funziona, si rischia di perdere anche in Campania”

In questa notizia si parla di: mastella - campo

Elezioni regionali 2025. De Rosa scende in campo con Mastella. "Litorale, lavoro ed eccellenze locali"

Campo Largo, il sogno premonitore: 9 liste per Fico, c’è anche Mastella

Elezioni in Campania, Mastella: “Alle Regionali in campo con una nostra lista”

Il campo Coni diventa 'Gianni Caruso' Questo pomeriggio il taglio del nastro con l'inno nazionale alla presenza del Prefetto Raffaela Moscarella, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, il Presidente della Provincia Nino Lombardi e la famiglia di Gianni Car Vai su Facebook

Mastella avverte: il campo largo rischia di morire come l'asino di Buridano. Critica l’euforia del centrodestra in Campania. #Mastella #Politica #Campania #Regionali - X Vai su X

Regionali, Mastella: “Senza il centro si perde, anche se il candidato è del M5s. Calabria docet” - Questo cosiddetto campo largo così non attrae e rispetto alle Marche questa volta si è perso anche con ... ntr24.tv scrive

Regionali, Mastella: “Una nostra delegazione sta discutendo del programma del ‘campo largo’ - Nell’ambito degli Stati Generali delle Aree Interne, apertisi questa mattina presso la sede di Futuridea alle porte del capoluogo, il sindaco Clemente Mastella si è lasciato andare ad una digressione ... Secondo ntr24.tv