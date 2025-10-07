Tempo di lettura: 2 minuti “Le dimensioni del dato derivante dalle Regionali in Calabria sono un altro campanello d’allarme. Questo cosiddetto campo largo così non attrae e rispetto alle Marche questa volta si è perso anche con il candidato diretta espressione dei 5 Stelle, sfatando così un altro falso mito. La verità è che il rapporto con l’elettorato non si stringe e non c’è quella connessione sentimentale con il popolo sui temi, cui non può supplire certo il fattore emozionale per la carneficina di Gaza, a meno che non si voglia ricadere nella sindrome delle piazze piene con le urne vuote. E’ incredibile poi che alcuni leader siano talmente obnubilati, da aver perso il contatto con la realta tanto da immaginare contendibile regioni, come Calabria e Marche, dove si è perso con un distacco netto: non dico la preveggenza, ma almeno un minimo di realismo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Mastella: "Calabria docet: senza il centro si perde, anche se il candidato è dei 5 Stelle"