Il vino Masseto nasce da un’intuizione moderna ma coraggiosa. In principio era semplicemente un Merlot “in purezza”, vinificato separatamente dall’Ornellaia, l’etichetta principale della tenuta fondata da Lodovico Antinori nel 1981. La prima annata di Merlot puro fu il 1986; l’etichetta “Masseto” apparve l’anno successivo. In tempi brevi quest’etichetta raggiunse fama internazionale, fino a diventare “un fratello che non è mai stato minore” rispetto all’Ornellaia. Oggi la tenuta è di proprietà dei Marchesi de’ Frescobaldi, che hanno valorizzato ulteriormente la cantina con innovazioni architettoniche e tecniche (ad esempio il Masseto Caveau). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Masseto svela l’annata 2022: eleganza e vigore da un terroir “magico”