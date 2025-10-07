Massacri in Israele e a Gaza Si sfila nella città del Golfo | Aperta a tutti per ’Restare umani’

FOLLONICA Una manifestazione "a microfoni aperti" per tutti coloro che vorranno prendere parola ed esprimere il loro personale pensiero rispetto al massacro del 7 ottobre e il genocidio in corso a Gaza. È questo l’obbiettivo principale della manifestazione organizzata dall’associazione " Restiamo Umani ", da Emergency e dalla sezione "Viro Ranieri" di Anpi, che si svolgerà oggi davanti al Municipio di Follonica a partire dalle 17. Alla iniziativa sono invitati a partecipare tutte le associazioni civili, partiti politici e cittadini che vorranno fare un breve intervento. "Abbiamo deciso di fare una manifestazione proprio il 7 ottobre – spiega Chiara Marchetti, presidente di ’Restiamo Umani’ – perché proprio in quel giorno di due anni fa, dopo l’atto terroristico di Hamas, in cui hanno perso la vita 1200 Israeliani, la maggior parte civili, si è innescata una spirale di violenza senza precedenti che ha portato al genocidio dei Palestinesi a Gaza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

