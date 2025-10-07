‘Massa Fermana e i suoi tesori’ danno spettacolo
Nel teatrino parrocchiale di Massa Fermana, qualche giorno fa, è andato in scena uno spettacolo completo, sorprendente e di altissimo livello dal titolo ‘Massa Fermana e i suoi tesori’, organizzato all’interno della rassegna ‘Marche Storie’, che ha coinvolto il Comune di Massa Fermana, il Centro studi ‘Carlo Crivelli’ con il contributo di tanti ospiti: l’artista e illustratrice Cristina Lanotte, il musicista e compositore Lucio Matricardi, il poeta Franco Gennari, autore dei testi e, per l’occasione, voce recitante, assieme a Romina Vita, Giuliana Romanella e Maria Isabella Di Chiara, curatrice dell’evento insieme a Elisa Morresi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: massa - fermana
Massa Fermana è ’rossa’. Ma nella media Valtenna è plebiscito per Acquaroli
CHIUSURA TEMPORANEA DI UNA PARTE DI VIA MATTEOTTI Si informa che è stata chiusa al traffico via Matteotti dall’intersezione con la strada provinciale per Massa Fermana fino alla prima intersezione con via Aldo Moro per una riparazione all’acquedott Vai su Facebook
Accoltellato in Mongolia il ciclista Rudy Di Flavio, 32enne di Massa Fermana - X Vai su X