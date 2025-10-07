‘Massa Fermana e i suoi tesori’ danno spettacolo

Nel teatrino parrocchiale di Massa Fermana, qualche giorno fa, è andato in scena uno spettacolo completo, sorprendente e di altissimo livello dal titolo ‘Massa Fermana e i suoi tesori’, organizzato all’interno della rassegna ‘Marche Storie’, che ha coinvolto il Comune di Massa Fermana, il Centro studi ‘Carlo Crivelli’ con il contributo di tanti ospiti: l’artista e illustratrice Cristina Lanotte, il musicista e compositore Lucio Matricardi, il poeta Franco Gennari, autore dei testi e, per l’occasione, voce recitante, assieme a Romina Vita, Giuliana Romanella e Maria Isabella Di Chiara, curatrice dell’evento insieme a Elisa Morresi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

