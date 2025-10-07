Mary di Danimarca osa con il pizzo | look dark e sofisticato al concerto di Copenaghen
C’è un nuovo capitolo nella storia di eleganza di Mary di Danimarca, e stavolta ha il profumo deciso del pizzo nero. La Regina, da sempre tra le royal più raffinate d’Europa, ha stupito tutti al concerto del DR Girls’ Choir a Copenaghen, scegliendo un look inedito e audace: un completo tuxedo dall’allure maschile, ingentilito da un top in pizzo semi-trasparente. Un equilibrio perfetto tra classe regale e spirito contemporaneo, che segna l’ennesima evoluzione del suo stile. Mary di Danimarca e il look dark e sofisticato. L’occasione era speciale: il Dark Concert del coro femminile nazionale danese, di cui Mary di Danimarca è patrona dal 2018. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: mary - danimarca
Mary e Federico di Danimarca, dal trasloco nel castello di Gråsten alla crociera
Mary di Danimarca: un look audace per l’inaugurazione di una mostra a Copenaghen
Mary di Danimarca, la misteriosa vacanza all’estero con suo marito
S.A.R. la Regina Mary di Danimarca è sempre elegantissima (oltre ad essere dotata di una bellezza e di una classe mozzafiato) - X Vai su X
? SEGRETERIA VIRTUS CALCIO FOGGIA ? La segreteria è aperta dal Lunedì al Venerdì, dalle 16:30 alle 19:00. Per informazioni, iscrizioni e supporto… Titty e Marina sono a vostra disposizione! Virtus Calcio Foggia: Via Danimarca 25 - Foggia - facebook.com Vai su Facebook
Mary di Danimarca osa con il pizzo: look dark e sofisticato al concerto di Copenaghen - Al concerto del DR Girls’ Choir, Mary di Danimarca sfoggia un outfit audace: completo Paul Smith e top in pizzo Róhe ... Secondo dilei.it
Mary di Danimarca è icona di stile con l’abito di pizzo: segue il trend dell’effetto vedo-non vedo - La Royal Family di Danimarca è tornata regolarmente a lavorare dopo la brevissima pausa lavorativa e sempre più spesso si mostra in pubblico ad attesi eventi istituzionali. Scrive fanpage.it