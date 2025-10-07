Mary di Danimarca osa con il pizzo | look dark e sofisticato al concerto di Copenaghen

C’è un nuovo capitolo nella storia di eleganza di Mary di Danimarca, e stavolta ha il profumo deciso del pizzo nero. La Regina, da sempre tra le royal più raffinate d’Europa, ha stupito tutti al concerto del DR Girls’ Choir a Copenaghen, scegliendo un look inedito e audace: un completo tuxedo dall’allure maschile, ingentilito da un top in pizzo semi-trasparente. Un equilibrio perfetto tra classe regale e spirito contemporaneo, che segna l’ennesima evoluzione del suo stile. Mary di Danimarca e il look dark e sofisticato. L’occasione era speciale: il Dark Concert  del coro femminile nazionale danese, di cui Mary di Danimarca è patrona dal 2018. 🔗 Leggi su Dilei.it

