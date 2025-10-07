Marvel Zombies ha ucciso più eroi di Avengers | Infinity War!

Il Marvel Cinematic Universe è riuscito a fare ciò che sembrava impossibile: Marvel Zombies, nuova uscita del franchise, vede morire più eroi che in Avengers: Infinity War. Non è un segreto che i film di Avengers dell’MCU siano la parte più importante dell’universo condiviso. Sono i grandi eventi che riuniscono diversi eroi dell’MCU contro una minaccia. Avengers: Infinity War ha fatto la storia con uno dei finali più scioccanti della storia del cinema. Gli eroi sono stati sconfitti da Thanos, con il Titano Pazzo che ha usato il Guanto dell’Infinito per sterminare metà della popolazione dell’universo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it