Marvel Zombies ha ucciso più eroi di Avengers | Infinity War!
Il Marvel Cinematic Universe è riuscito a fare ciò che sembrava impossibile: Marvel Zombies, nuova uscita del franchise, vede morire più eroi che in Avengers: Infinity War. Non è un segreto che i film di Avengers dell’MCU siano la parte più importante dell’universo condiviso. Sono i grandi eventi che riuniscono diversi eroi dell’MCU contro una minaccia. Avengers: Infinity War ha fatto la storia con uno dei finali più scioccanti della storia del cinema. Gli eroi sono stati sconfitti da Thanos, con il Titano Pazzo che ha usato il Guanto dell’Infinito per sterminare metà della popolazione dell’universo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Marvel Zombies: svelati altri eroi che prenderanno parte alla serie animata
Marvel zombies svela nuovi eroi della serie animata
Marvel Zombies: anticipata l’uscita su Disney+
Marvel Zombies - La recensione della miniserie Marvel che arriverà su Disney+ il 24 settembre 2025: in un universo alternativo gli eroi Marvel sono zombie, e un gruppo di sopravvissuti cerca di fermarli. Come scrive fantasymagazine.it
Marvel Zombies, che massacro! L'elenco completo di tutti i personaggi che muoiono - Scoprite tutti i personaggi Marvel, sia supereroi che supercattivi, che perdono la vita nella serie tv animata Marvel Zombies. Scrive serial.everyeye.it