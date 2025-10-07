Marvel fatica ad accettare il cambiamento nel MCU
Negli ultimi vent’anni i cinecomic sono diventati un genere a sé, ma nell’ultimo decennio i film Marvel hanno provato a mescolare il consueto mix di azione e avventura con elementi di commedia o thriller. Tuttavia, l’ultima serie del MCU, Marvel Zombies, ha messo in evidenza una grande occasione mancata: quella di integrare davvero l’horror nel proprio universo narrativo. I precedenti esperimenti in questa direzione sono stati accolti con entusiasmo, e il genere sta vivendo una nuova età dell’oro, capace di sbancare al botteghino. Considerando che quest’anno Thunderbolts e Fantastic Four: First Steps non hanno raggiunto i risultati sperati al cinema, è chiaro che per la Marvel è arrivato il momento di ascoltare i fan e tuffarsi nell’horror. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
