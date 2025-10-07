Marty Supreme reazioni entusiastiche dopo la premiere a sorpresa a NY | Il miglior Timothée Chalamet

'Un tour de force cinematografico mozzafiato con una interpretazione indimenticabile di Chalamet, ecco come la critica ha accolto Marty Supreme, mostrato a sorpresa al New York Film Festival. Proiezione a sorpresa per il pubblico del New York Film Festival, che ha avuto l'opportunità di vedere l'atteso Marty Supreme, epica pellicola sul ping-pong interpretata dalla star Timothée Chalamet e diretta da Josh Safdie. Reazioni entusiastiche per quella che è stata definita come la "miglior performance di Chalamet nel miglior film della sua carriera". E già si parla di candidatura all'Oscar assicurata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

