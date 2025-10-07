Martusciello punta il dito contro Cirielli | Si scusi per gli insulti a Berlusconi

Tempo di lettura: < 1 minuto “Prima ancora di sederci al tavolo, Edmondo Cirielli deve chiedere scusa per gli insulti rivolti a Silvio Berlusconi e riportati nel libro ‘Fratelli di chat’. Se non si scusa, non si comincia nemmeno la discussione. Qui in Campania Forza Italia è berlusconiana, e lo sarà sempre”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, dopo l’annuncio di FdI di voler candidare il vice ministro degli Esteri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

