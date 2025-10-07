Martina Franca 77enne travolto sulle strisce | muore in ospedale
Tarantini Time Quotidiano Tragedia nella serata di ieri a Martina Franca. Poco dopo le 22, un uomo di 77 anni è stato investito da una Ford Fiesta mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Alla guida dell’auto c’era un 49enne del posto che, subito dopo l’impatto, si è fermato per prestare soccorso e ha allertato i soccorsi. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato l’anziano all’ospedale della Valle d’Itria. Nonostante i tentativi dei medici, l’uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: martina - franca
