Marotta | Senza plusvalenze le big non avrebbero un giusto bilancio Modric? Dico…

Pianetamilan.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta,ha parlato ai media presenti di diversi temi: dall'arrivo di Modric in Serie A a Milan-Como. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

marotta senza plusvalenze le big non avrebbero un giusto bilancio modric dico8230

© Pianetamilan.it - Marotta: “Senza plusvalenze le big non avrebbero un giusto bilancio. Modric? Dico…”

In questa notizia si parla di: marotta - plusvalenze

Marotta annuncia: «Rogito a novembre per il nuovo San Siro, siamo in una fase interlocutoria. Mercato? Senza le plusvalenze nemmeno Juve e Milan potrebbero…»

Inter, parla Marotta: «Ora dovremo procedere all’acquisizione del vecchio San Siro e delle aree limitrofe, poi il rogito. Calciomercato? Senza le plusvalenze…»

marotta senza plusvalenze bigPagina 2 | Inter, Marotta: "Senza plusvalenze le big della Serie A non presenterebbero bilanci adeguati" - Le parole del presidente nerazzurro, ospite d'eccezione alla presentazione del libro 'Il calcio del futuro, tra intelligenza artificiale e azioni ecosostenibili' di Stefano Boldrini: le sue parole ... Riporta corrieredellosport.it

marotta senza plusvalenze bigMarotta: “Senza plusvalenze le big non avrebbero un giusto bilancio. Modric? Dico…” - Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta,ha parlato ai media presenti di diversi temi: dall'arrivo di Modric in Serie A a Milan- Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Marotta Senza Plusvalenze Big