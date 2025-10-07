Il calcio del futuro passa anche da qui: nuovi stadi e nuove rotte. Con un comune denominatore: portare soldi freschi nelle casse in perenne affanno dei club di Serie A. Spunti e riflessioni raccolte dal presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, durante la presentazione del libro di Stefano Boldrini, intitolato appunto “ Il calcio del futuro – Intelligenza artificiale, algoritmi e sostenibilità “. Marotta ha dialogato di questi e altri temi con l’autore dell’opera e con Stefano Tirelli, presidente di Sport For Nature. E il tema in particolare della sostenibilità ambientale si connette inevitabilmente alla vendita di San Siro e al nuovo stadio che Inter e Milan costruiranno al posto del Meazza: “Finalmente possiamo costruire uno stadio nuovo”, dice Marotta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Marotta: "San Siro sarà pronto per Euro 2023? Mi auguro di sì. La Serie A è in discesa, Milan-Como a Perth un esperimento utile"