Marotta | San Siro sarà pronto per Euro 2023? Mi auguro di sì La Serie A è in discesa Milan-Como a Perth un esperimento utile
Il calcio del futuro passa anche da qui: nuovi stadi e nuove rotte. Con un comune denominatore: portare soldi freschi nelle casse in perenne affanno dei club di Serie A. Spunti e riflessioni raccolte dal presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, durante la presentazione del libro di Stefano Boldrini, intitolato appunto “ Il calcio del futuro – Intelligenza artificiale, algoritmi e sostenibilità “. Marotta ha dialogato di questi e altri temi con l’autore dell’opera e con Stefano Tirelli, presidente di Sport For Nature. E il tema in particolare della sostenibilità ambientale si connette inevitabilmente alla vendita di San Siro e al nuovo stadio che Inter e Milan costruiranno al posto del Meazza: “Finalmente possiamo costruire uno stadio nuovo”, dice Marotta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: marotta - siro
Beppe Marotta in Comune dopo l’inchiesta sull’urbanistica di Milano: quale potrebbe essere il destino di San Siro
San Siro a Milan ed Inter, parla Marotta: “Ora attendiamo il responso del consiglio”
San Siro, Marotta: “Ritengo che il calcio a Milano sia un po’ messo da parte”
#Marotta: "Nuovo #SanSiro, #rogito a novembre. Non dico di più perché siamo in una fase interlocutoria" - X Vai su X
Nuovo San Siro Milan La gioia di Marotta - facebook.com Vai su Facebook
Inter, parla Marotta: «Ora dovremo procedere all’acquisizione del vecchio San Siro e delle aree limitrofe, poi il rogito. Calciomercato? Senza le plusvalenze…» - » Dal prestigioso hotel Principi di Savoia di Milano, dove ha p ... Segnala calcionews24.com
Nuovo San Siro Milan, Marotta spiega: «Per i due club...» - Nuovo San Siro Milan, Marotta, presidente dell’Inter, ha commentato la decisione del Consiglio Comunale sul futuro dell’impianto: le dichiarazioni Il tema delle infrastrutture e dei nuovi stadi è cent ... Da milannews24.com