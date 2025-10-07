Marotta | Modric è uno spot per l' Italia Alla Juve Ronaldo analizzava persino l' acqua
Il presidente dell'Inter: "Nuovo San Siro, a novembre il rogito, poi le fasi progettuali: sarà moderno ed ecosostenibile. L’Italia non è più l’Eldorado, le big fanno mercato con le plusvalenze". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: marotta - modric
Marotta: «In Italia non esiste la cultura della sconfitta. La Serie A ha un unico campione, Modric, arrivato a 40 anni»
Marotta: “Luka Modric è l’unico e vero campione che abbiamo oggi in Serie A”
Marotta: «Stadio? Felici. Mbappé in Italia oggi impossibile. Il Milan prende Modric, ma a 40 anni»
? #Inter - #Marotta: "#Modric è uno spot per il calcio italiano, che al momento è un campionato di transizione. Oggi il giocatore importante arriva a 40 anni, le squadre italiane non possono permettersi ad esempio un giovane come #Mastantuono da 70 milion - X Vai su X
"Modric arriva al Milan quando è a fine carriera..." Il discorso del presidente dell'Inter Marotta è più ampio, ovviamente, e riguarda gli investimenti "possibili" per il calcio italiano I nerazzurri hanno chiuso con un bilancio molto positivo e in studio, a Sky Spor - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Modric, non è finita: ci pensa Marotta? - it, il croato ha detto no, per il momento, alla proposta di rinnovo di contratto, in scadenza nel 2020: non è ... Segnala calciomercato.com