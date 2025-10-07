Marotta esalta Cristiano Ronaldo | Calciatore diverso dagli altri ecco cosa faceva alla Juve Algoritmi? Sono convinto di questa cosa

Marotta, ex Juve e attuale presidente dell’Inter, ha elogiato Cristiano Ronaldo svelando un curioso retroscena sul portoghese. Un elogio inaspettato, che arriva da un rivale storico e che conferma la grandezza di un campione assoluto. Il presidente dell’ Inter ed ex dirigente della Juventus, Beppe Marotta, è intervenuto durante la presentazione del libro ‘Il calcio del futuro’ e, parlando di innovazione e tecnologia, ha utilizzato proprio un ex Juve come Cristiano Ronaldo per spiegare cosa fa davvero la differenza. PAROLE – « Ronaldo diverso dagli altri: analizzava anche le bottiglie dell’acqua e le caratteristiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

