Beppe Marotta di grandi calciatori ne ha visti tanti, ma cita Cristiano Ronaldo come esempio massimo della componente mentale di un campione: l'ex AD della Juventus racconta cosa faceva il portoghese quando vedeva le bottiglie dell'acqua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il presidente dell'Inter Beppe Marotta è intervenuto alla presentazione del libro "Il calcio del futuro, tra intelligenza artificiale e azioni sostenibili" di Stefano Boldrini, ha raccontato un aneddoto riguardante Cristiano Ronaldo ai tempi della Juventus

#Inter - L'aneddoto del presidente #Marotta su Cristiano #Ronaldo ai tempi della #Juve: "A tavola controllava le caratteristiche dell'acqua minerale, se a 40 anni è ancora un campione è anche per questi aspetti"

Marotta: "Cristiano Ronaldo è diverso rispetto agli altri". Cosa faceva alla Juventus con l'acqua - Beppe Marotta di grandi calciatori ne ha visti tanti, ma cita Cristiano Ronaldo come esempio massimo della componente mentale di un campione

Marotta: "Cristiano Ronaldo è diverso dagli altri. Quando era in trasferta con la Juventus analizzava l'acqua e poi andava dai dottori a chiedere perché…" - Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a margine di un evento legato alla presentazione del libro: 'Il calcio del futuro tra intelligenza artificiale e