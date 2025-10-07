Marotta | Cristiano Ronaldo è diverso rispetto agli altri Cosa faceva alla Juventus con l'acqua

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Beppe Marotta di grandi calciatori ne ha visti tanti, ma cita Cristiano Ronaldo come esempio massimo della componente mentale di un campione: l'ex AD della Juventus racconta cosa faceva il portoghese quando vedeva le bottiglie dell'acqua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: marotta - cristiano

Marotta guarda al futuro: «Nel piano dell’Inter ci saranno 20 psicologi, sugli algoritmi ho questo pensiero. Cristiano Ronaldo diverso dagli altri per un aspetto»

Marotta esalta Cristiano Ronaldo: «Calciatore diverso dagli altri, ecco cosa faceva alla Juve. Algoritmi? Sono convinto di questa cosa»

Marotta esalta Cristiano Ronaldo: «Calciatore diverso dagli altri, ecco cosa faceva alla Juve. Algoritmi? Sono convinto di questa cosa. Player trading ormai necessario»

marotta cristiano ronaldo 232Marotta: “Cristiano Ronaldo &#232; diverso rispetto agli altri”. Cosa faceva alla Juventus con l’acqua - Beppe Marotta di grandi calciatori ne ha visti tanti, ma cita Cristiano Ronaldo come esempio massimo della componente mentale di un campione: l'ex AD della ... Da fanpage.it

marotta cristiano ronaldo 232Marotta: “Cristiano Ronaldo &#232; diverso dagli altri. Quando era in trasferta con la Juventus analizzava l’acqua e poi andava dai dottori a chiedere perché…” - Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a margine di un evento legato alla presentazione del libro: 'Il calcio del futuro tra intelligenza artificiale e ... Scrive tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Marotta Cristiano Ronaldo 232