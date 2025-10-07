Marotta annuncia | Rogito a novembre per il nuovo San Siro siamo in una fase interlocutoria Mercato? Senza le plusvalenze nemmeno Juve e Milan potrebbero…

Inter News 24 Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, aggiorna sulla situazione legata al nuovo San Siro. Dall’hotel Principi di Savoia di Milano, dove si trovava come ospite in occasione della presentazione del libro ‘Il calcio del futuro, tra intelligenza artificiale e azioni ecosostenibili’ di Stefano Boldrini, il presidente dell’ Inter, Beppe Marotta, è tornato a parlare del nuovo San Siro insieme al Milan e ha fatto una riflessione più generale sul calcio italiano. Queste le dichiarazioni raccolte dai giornalisti presenti. SUL NUOVO STADIO – « Oggi abbiamo conquistato un posizionamento importante: possiamo dire che possiamo costruire uno stadio nuovo, che deve rispondere alle esigenze di modernità, nel rispetto dei cittadini, di un senso civico, etico e di una sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Internews24.com

