Marocco la rivolta dei giovani contro la corruzione
In Marocco la protesta pacifica delle nuove generazioni si unisce a un fenomeno spontaneo che si estende dalla Serbia al Nepal, dal Madagascar al Perù. La forza dei giovani per fermare le diseguaglianze. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Anche in Marocco la generazione Z si rivolta, ma con l’appoggio dei campioni del calcio
La rivolta del Marocco che non vuole stadi ma scuole e ospedali Dopo le Primavere arabe e il Rif, un movimento dallo spirito collettivo che occupa gli spazi digitali fuori controllo e le strade
Marocco in Rivolta: Dal Tragico Caso dell'Ospedale di Agadir alle Proteste GenZ 212 per Salute e Istruzione
Marocco, scoppia la rivolta dei giovani della GenZ - In Marocco le proteste giovanili della GenZ 212 si sono trasformate in guerriglia urbana.
La protesta dei giovani in Marocco spaventa il governo. E pure in Algeria si scende in strada - Si chiede la rimozione del governo, colpevole di sperperare denaro per la Coppa del Mondo di calcio sacrificando sanità ed educazione.