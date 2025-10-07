Marocco la rivolta dei giovani contro la corruzione

In Marocco la protesta pacifica delle nuove generazioni si unisce a un fenomeno spontaneo che si estende dalla Serbia al Nepal, dal Madagascar al Perù. La forza dei giovani per fermare le diseguaglianze. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Anche in Marocco la generazione Z si rivolta, ma con l’appoggio dei campioni del calcio

marocco rivolta giovani controMarocco, scoppia la rivolta dei giovani della GenZ - In Marocco le proteste giovanili della GenZ 212 si sono trasformate in guerriglia urbana. Riporta interris.it

marocco rivolta giovani controLa protesta dei giovani in Marocco spaventa il governo. E pure in Algeria si scende in strada - Si chiede la rimozione del governo, colpevole di sperperare denaro per la Coppa del Mondo di calcio sacrificando sanità ed e ... Secondo ilfoglio.it

