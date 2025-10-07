Mark Sertori lascia la Roma | il saluto dell’ex Head of Performance
Nell’agosto del 2024 Mark Sertori diventava il nuovo Head of Performance della Roma, ma dopo poco più di un anno nella Capitale il suo percorso in giallorosso è giunto al termine. Tramite un lungo post sul proprio profilo Linkedin ha infatti salutato il club capitolino. Il messaggio di Sertori. “‘Finestre e specchi’. Credo che sia importante come leader guardarsi prima allo specchio quando le cose non vanno così bene e guardare attraverso la finestra quando le cose vanno alla grande. Dare credito a chi lo merita, mantenendo una mentalità beta e chiedendosi ‘perché possiamo fare meglio’?. Riduzione complessiva degli infortuni del 45% rispetto alla stagione 2324, la migliore del campionato, rendendo disponibili più giocatori nella stagione 2425. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
