Marisa e Greta | mamma e figlia pescaresi corrono insieme alla maratona di Berlino una prova di determinazione e resilienza

Ilpescara.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo New York, la maratona di Berlino. Greta di Sante e sua madre Marisa di Giamberardino stanno concludendo un master in coaching e, all’interno del percorso intrapreso, hanno dovuto affrontare diverse prove, tra cui anche la maratona di New York. Una prova di forza ma soprattutto di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: marisa - greta

