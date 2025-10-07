mario tessuto serata benefica in suo nome

ABBIATEGRASSO (Milano) A dieci mesi dalla scomparsa il cantante Mario Tessuto (nella foto) verrà ricordato con una serata concerto venerdì sera al teatro Fiera. Accanto alla moglie Donatella saranno diversi artisti che hanno animato la scena musicale negli anni Sessanta e Settanta. Anni in cui Mario Tessuto raggiunse le vette della notorietà col brano " Lisa dagli occhi blu ". Hanno assicurato la loro presenza diversi artisti che hanno condiviso con Tessuto i palcoscenici e le piazze di tutto il Paese. Introdotti da Elisabetta Viviani saranno chiamati ad esibirsi Wilma Goich, Santino Rocchetti, Gian Pieretti, Donatello, Michele, Claudio Damiani, Al Ventura dei Rogers, Paki dei Nuovi Angeli e Donato Ciletti de I Profeti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

