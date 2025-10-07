A dodici anni dalla morte di Mario Biondo, avvenuta il 30 maggio 2013, l’Audiencia provinciale di Madrid ha riconosciuto per la prima volta che il decesso del cameraman, marito della presentatrice spagnola Raquel Sanchez Silva, potrebbe non essere stato un suicidio, avallando la tesi del Tribunale di Palermo dell’agosto 2022. Il provvedimento stabilisce che "si apporta per la prima volta una denuncia contro determinate persone, con numerose prove periziali e una copia di una sentenza giudiziaria da cui sembrano derivare indicazioni che la morte di Biondo non sia stata suicida". Tuttavia, i magistrati hanno respinto l’appello dei familiari poiché il caso "è passato in giudicato", come riferito allo studio legale Vosseler Abogados, che rappresenta i genitori di Mario, Pippo e Santina Biondo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

"Mario Biondo non si è ucciso": si ribalta tutto