Mario Adinolfi la figlia Clara in ospedale e le critiche | Ne parlo per farci forza

Mario Adinolfi ha deciso di condividere apertamente sui social un momento difficile. La figlia Clara è stata ricoverata in ospedale per un disturbo dell’alimentazione, lo scorso 5 ottobre, scatenando una doppia reazione. Da una parte c’è chi ha espresso solidarietà per il dolore della ragazza e del padre, dall’altra non sono mancate le critiche per aver esposto pubblicamente i suoi problemi di salute. Mario Adinolfi e i problemi di salute della figlia Clara. Il “post della discordia” è stato condiviso su Instagram da Mario Adinolfi due giorni fa. Una data significativa per il giornalista che, come lui stesso ha spiegato, è quella “della tragica notte in cui la mia unica sorella si tolse la vita ormai molti anni fa. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mario Adinolfi, la figlia Clara in ospedale e le critiche: “Ne parlo per farci forza”

