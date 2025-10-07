Marinozzi | Con Pulisic Nkunku Rabiot credo che Leao possa esaltarsi

Pianetamilan.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come si adatterà Rafael Leao nel ruolo di prima punta nel Milan di Massimiliano Allegri? Andrea Marinozzi è molto fiducioso. Ecco il suo commento durante 'Fontana di Trevi', la live del lunedì sera di 'Cronache di Spogliatoio'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

