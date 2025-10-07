Andrea Sannino è sposato con la moglie Marinella Marigliano, nativa di Ercolano ed ex ballerina. La coppia ha dato alla luce due bambini, Gioia, nata nel 2019 e Alessandro, venuto al mondo l’anno seguente. La moglie del cantante e attore è molto riservata, si è a conoscenza del fatto che si dedica attualmente soltanto alla famiglia, ha infatti abbandonato la danza per stare più tempo con i suoi cari. All’inizio della loro relazione, lui non lavorava ma lei sì, così come ha raccontato lo stesso Sannino a Ciao Maschio da Nunzia De Girolamo a marzo del 2023: “All’inizio della nostra storia mia moglie lavorava, io no, e cosi quando uscivamo con gli amici mi passava da sotto il tavolo i 50 euro per pagare la cena, è una grande donna”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Marinella Marigliano, chi è la moglie di Andrea Sannino: “L’ho lasciata e poi sono impazzito”