Marina di Massa l’annuncio del sindaco | Da lunedì parte la rimozione della nave incagliata
Marina di Massa (Massa Carrara), 7 ottobre 2025 – «Da lunedì partiranno le operazioni di rimozione: un primo passo concreto verso la rinascita del nostro pontile»: l’annuncio arriva su Facebook da parte di Francesco Persiani (sindaco di Massa) in riferimento alle operazioni di rimozione della Guang Rong, il cargo incagliatosi contro il pontile di Marina di Massa lo scorso 28 gennaio. Oggi a Marina di Massa c'è stata anche un'iniziativa con il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che. «La dichiarazione di sostegno da parte di Salvini - commenta Persiani su Fb - è un passo importante per la ricostruzione del pontile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
