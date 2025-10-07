Marian Radu Chitic muore a 33 anni nell' incidente tra due autoarticolati e un furgone sulla Romea Due feriti gravi
PORTO VIRO - Violento schianto tra due autoarticolati e un furgone da cantiere, questa mattina, martedì 7 ottobre, lungo la Romea. Il bilancio è di un morto e due feriti gravi. La. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
In questa notizia si parla di: marian - radu
Poslední ostrý test pred klícovou bitvou Marian Lipka si v Divákách potvrdil svou rychlost a za necelé dva týdny zabojuje v St. Agathe o titul republikového šampiona skupiny 3 . KV Motorsport - facebook.com Vai su Facebook
Marian Radu Chitic muore a 33 anni nell'incidente tra due autoarticolati e un furgone sulla Romea, due feriti gravi - Violento schianto tra due autoarticolati e un furgone da cantiere, questa mattina, martedì 7 ottobre, lungo la Romea. Si legge su ilgazzettino.it