PORTO VIRO - Violento schianto tra due autoarticolati e un furgone da cantiere, questa mattina, martedì 7 ottobre, lungo la Romea. Il bilancio è di un morto e due feriti gravi. La. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Marian Radu Chitic muore a 33 anni nell'incidente tra due autoarticolati e un furgone sulla Romea. Due feriti gravi