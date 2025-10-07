Maria Rosaria Boccia candidata in Campania? Bandecchi la corteggia lei rifiuta | Ma lui ha avuto il coraggio di pubblicare il mio libro

Maria Rosaria Boccia ha declinato l’invito di Stefano Bandecchi, leader di Alternativa Popolare e sindaco di Terni, a candidarsi in Campania per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre. In un’intervista rilasciata a LaPresse, Bandecchi aveva riferito di aver chiesto a Boccia di candidarsi con la sua formazione politica: «È una situazione in itinere, la stiamo valutando ed entro una settimana decideremo. Io ho chiesto a Maria Rosaria Boccia di candidarsi in Campania, ma lei non ha ancora deciso». Il leader di Alternativa Popolare aveva poi spiegato le ragioni della proposta, sottolineando la propria vicinanza alla vicenda personale di Boccia, al centro di un caso mediatico e giudiziario: «Ritengo che la storia in cui è stata coinvolta sia estremamente preoccupante per la Repubblica e che Boccia sia una vittima ». 🔗 Leggi su Open.online