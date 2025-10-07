Maria Rosaria Boccia candidata in Campania? Bandecchi la corteggia | Lei è una vittima | deve ancora decidere
Stefano Bandecchi, leader di Alternativa Popolare e sindaco di Terni, guarda alla Campania in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre e punta su un nome destinato a far discutere: Maria Rosaria Boccia. In un’intervista rilasciata a LaPresse, Bandecchi ha confermato di aver chiesto a Boccia di candidarsi con la sua formazione politica: «È una situazione in itinere, la stiamo valutando ed entro una settimana decideremo. Io ho chiesto a Maria Rosaria Boccia di candidarsi in Campania, ma lei non ha ancora deciso». Il leader di Alternativa Popolare ha spiegato le ragioni della proposta, sottolineando la propria vicinanza alla vicenda personale di Boccia, al centro di un caso mediatico e giudiziario: «Ritengo che la storia in cui è stata coinvolta sia estremamente preoccupante per la Repubblica e che Boccia sia una vittima ». 🔗 Leggi su Open.online
