Maria ho scelto Colpo di scena a Uomini e Donne nata già la prima coppia

La nuova registrazione di Uomini e Donne, avvenuta martedì 7 ottobre, ha riservato diversi colpi di scena che stanno già accendendo la curiosità dei fan. A quanto apprende Fanpage.it, la puntata ha visto protagonisti sia i volti storici del trono Over che i giovani del trono classico, con momenti di tensione e decisioni inaspettate che cambieranno il corso delle prossime settimane televisive. L’atmosfera nello studio di Maria De Filippi è stata tutt’altro che tranquilla, tra confronti accesi e scelte di cuore che hanno commosso il pubblico. >> “Ha già scelto?”. Uomini e Donne, Tina Cipollari fuori con lui: a cena col cavaliere Il parterre femminile, come spesso accade, ha dato spettacolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it