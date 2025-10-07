Maria ho scelto Colpo di scena a Uomini e Donne nata già la prima coppia
La nuova registrazione di Uomini e Donne, avvenuta martedì 7 ottobre, ha riservato diversi colpi di scena che stanno già accendendo la curiosità dei fan. A quanto apprende Fanpage.it, la puntata ha visto protagonisti sia i volti storici del trono Over che i giovani del trono classico, con momenti di tensione e decisioni inaspettate che cambieranno il corso delle prossime settimane televisive. L’atmosfera nello studio di Maria De Filippi è stata tutt’altro che tranquilla, tra confronti accesi e scelte di cuore che hanno commosso il pubblico. >> “Ha già scelto?”. Uomini e Donne, Tina Cipollari fuori con lui: a cena col cavaliere Il parterre femminile, come spesso accade, ha dato spettacolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: maria - scelto
Uomini e Donne, Maria ha scelto: ecco il nuovo tronista
Giovanni e Maria, chi sono i genitori di Rita Pavone: “Purtroppo mio padre tradì mia madre e ho scelto di tacere”
Bucchianico, il nuovo nido d’infanzia si chiamerà “Gli amici di Tato”: il ricordo della piccola Maria nel nome scelto
Anche il Comitato Festeggiamenti Maria Santissima di Casaluce - Aversa (CE) ha scelto Azzurra Spettacoli! Per gente felice #azzurraspettacoli #pergentefelice #concerti - facebook.com Vai su Facebook
Colpo della Dinamo Lab che ingaggia Giulio Maria Papi - Con questo soprannome è conosciuto in tutta Europa il plurititolato Giulio Maria Papi, centro della Nazionale italiana di basket in carrozzina da un decennio, classe 1994. Come scrive unionesarda.it