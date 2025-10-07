Maria Francesca Villani chi è la moglie di Patrizio Rispo e cosa fa nella vita | È andata a vivere ai Caraibi e l’ho persa

M aria Francesca Villani, la moglie di Patrizio Rispo, è titolare di una società che si occupa di organizzazione di eventi in Campania, nella quale collabora anche il marito. L’amore tra i due è nato negli Anni 90 e dopo qualche anno si sono sposati e sono diventati genitori di Giordano e Tommaso Hanno deciso di convolare a nozze nel 2001, ma la coppia si conosceva già da tantissimi anni. “ Ci conosciamo sin da bambini, siamo cresciuti insieme, a Napoli – ha raccontato l’attore, come riporta Fanpage – Poi, con gli anni, ci siamo persi di vista. Dopo il diploma, io mi sono trasferito a Roma per fare l’attore e lei è andata a vivere nell’isola di Antigua, nei Caraibi, dove ha aperto un bar con il suo fidanzato di allora. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

