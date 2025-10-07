Maria Francesca Villani chi è la moglie di Patrizio Rispo e cosa fa nella vita | È andata a vivere ai Caraibi e l’ho persa

Metropolitanmagazine.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

M aria Francesca Villani, la moglie di Patrizio Rispo, è titolare di una società che si occupa di  organizzazione di eventi  in Campania, nella quale collabora anche il marito. L’amore tra i due è nato negli Anni 90 e dopo qualche anno si sono sposati e sono diventati genitori di Giordano e Tommaso Hanno deciso di convolare a nozze nel 2001, ma la coppia si conosceva già da tantissimi anni. “ Ci conosciamo sin da bambini, siamo cresciuti insieme, a Napoli  – ha raccontato l’attore, come riporta  Fanpage  –  Poi, con gli anni,  ci siamo persi di vista. Dopo il diploma, io mi sono trasferito a Roma per fare l’attore e lei è andata a vivere nell’isola di Antigua, nei Caraibi, dove ha aperto un bar con il suo fidanzato di allora. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

maria francesca villani chi 232 la moglie di patrizio rispo e cosa fa nella vita 200 andata a vivere ai caraibi e l8217ho persa

© Metropolitanmagazine.it - Maria Francesca Villani, chi è la moglie di Patrizio Rispo e cosa fa nella vita: “È andata a vivere ai Caraibi e l’ho persa”

In questa notizia si parla di: maria - francesca

“Barbara D’urso ha avuto fitti incontri con Maria Francesca Verdini, compagna di Matteo Salvini”: le indiscrezioni di ItaliaOggi

Maria Francesca Antonini, chi è la moglie di Giorgio Tirabassi: “Abbiamo avuto una forte crisi”

Assisi. Santa Maria degli Angeli: il Team Vannacci presenta il libro “Le vite delle donne contano” con Francesca Totolo

maria francesca villani 232Chi &#232; Patrizio Rispo, dopo l’incidente come sta l’attore Un posto al sole?/ La moglie Mariafrancesca Villani - L'amore con Mariafrancesca Villani e i due figli: gli esordi nel cabaret e nel teatro ... Da ilsussidiario.net

Maria Francesca Villani moglie Patrizio Rispo/ “Aveva un bar con il fidanzato e…” - Maria Francesca Villani &#232; la moglie dell'attore di "Un posto al sole" Patrizio Rispo, la loro storia d'amore risale agli anni '90 ma i due si erano conosciuti molti anni prima Chi è Maria Francesca ... Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Maria Francesca Villani 232