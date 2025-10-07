Maria Esposito incontra il pubblico all’UCI Cinemas Casoria per l' anteprima di Io sono Rosa Ricci

UCI Cinemas Casoria ospiterà una serata speciale con la presenza di Maria Esposito, protagonista della serie Mare Fuori, che incontrerà il pubblico in occasione dell’anteprima del film Io sono Rosa Ricci.Durante l’evento, in programma dalle 20:00 alle 21:40, l’attrice racconterà in prima persona. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: maria - esposito

A Napoli le riprese del film “Io sono Rosa Ricci” con Maria Esposito: nuovo set a via Pigna

Riprese di Mare Fuori 6 in corso, la reazione di Maria Esposito e Manuele Velo dopo aver letto il copione

Mare fuori 2023: trama, cast e colpi di scena tra Maria Esposito e Manuele Velo

Maria Esposito è Rosa Ricci, la figlia del boss. Andrea Arcangeli è Victor, il rapitore. Raiz è Don Salvatore, il padre temuto e potente. #IoSonoRosaRicci, in anteprima al #Roff20 e nei cinema dal 30 ottobre. - X Vai su X

CONFRONTO …QUID EST VERITAS… Pubblicato all'interno dell'ormai nota rubrica "Psicologando", il nuovo articolo della Dott.ssa Anna Maria Esposito Per info e prenotazioni visite: CUP tel. 0823 208 111 / 506 / 700 e-mail [email protected] - facebook.com Vai su Facebook

Maria Esposito, com’è cambiata Rosa Ricci di Mare fuori/ Com’era e com’è oggi: foto - Presente sin dalla prima stagione, la giovane attrice è tornata ad interpretare Rosa Ricci anche nella quinta stagione, in onda su Raidue dal 26 ... Da ilsussidiario.net

Maria Esposito torna a dire “Io sono Rosa Ricci”. Quando esce il film prequel di “Mare fuori”? - Il 12 maggio è la data in cui sono iniziate le riprese del primo film tratto dalla serie fenomeno di Rai 2. Si legge su iodonna.it