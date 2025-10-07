Maria De Filippi a Belve? Ecco cosa si sa sulla sua presenza nel programma di Francesca Fagnani

Sembra proprio che De Filippi sarà in qualche modo presente nella nuova stagione di Belve. Ma è mistero sul ruolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maria De Filippi a Belve? Ecco cosa si sa sulla sua presenza nel programma di Francesca Fagnani

In questa notizia si parla di: maria - filippi

“Amici? No grazie”. Maria De Filippi lo voleva giudice, il no dell’attore italiano: “Vi spiego perché”

“Con chi è sul super yacht”. Maria De Filippi beccata al largo e non da sola

Maria De Filippi, spuntano le foto in vacanza: chi c’era con lei sullo yacht (FOTO)

Cosa farà Maria De Filippi a 'Belve'? È giallo sul tipo di coinvolgimento Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Maria De Filippi ospite di Francesca Fagnani? Quasi certa la presenza a «Belve» - X Vai su X

Maria De Filippi nella nuova stagione di “Belve”? Le indiscrezioni sul suo ruolo - Dopo anni di inviti e attese, la conduttrice di Uomini e Donne avrebbe accettato la proposta di Francesca Fagnani. Si legge su iodonna.it

Maria De Filippi a Belve, è mistero sul ruolo: “Partecipazione particolare” - Il ruolo di Maria De Filippi a “Belve” non sarebbe così scontato: ecco cosa avrebbe orchestrato con la conduttrice Francesca Fagnani ... Segnala dilei.it