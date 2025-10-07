Margot Sikabonyi è diventata mamma per la terza volta è nato il piccolo Michele
A darne notizia è stata Caterina Balivo nello studio de La Volta Buona. L’attrice aveva annunciato di essere rimasta incinta per la terza volta a 42 anni, era già mamma di Bruno James e Leonardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
