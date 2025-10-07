Margot Sikabonyi è diventata mamma per la terza volta è nato il piccolo Michele

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A darne notizia è stata Caterina Balivo nello studio de La Volta Buona. L’attrice aveva annunciato di essere rimasta incinta per la terza volta a 42 anni, era già mamma di Bruno James e Leonardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: margot - sikabonyi

Margot Sikabonyi, mamma a 42 anni: la nuova vita a La Volta Buona

Margot Sikabonyi: biografia, carriera e vita privata dell’attrice di “Un medico in famiglia”

Cerca Video su questo argomento: Margot Sikabonyi 232 Diventata