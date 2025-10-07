Marc Márquez assente per l' infortunio ai Gran Premi d’Australia e Malesia | torna in Portogallo

Today.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marcrquez sarà assente ai Gran Premi di d’Australia e Malesia. Ieri, lunedì 6 ottobre, il nove volte campione del mondo si è recato all’Ospedale Ruber Internacional di Madrid. Dopo aver effettuato diversi esami medici, al pilota spagnolo è stata diagnosticata una frattura alla base. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: marc - rquez

Cerca Video su questo argomento: Marc M225rquez Assente Infortunio