Mara Venier addio Domenica In | sceglie Fabio Fazio

Questa volta Mara fa sul serio? Il 15 settembre 2024 è iniziata quella che Venier sostiene essere la sua ultima edizione alla conduzione di Domenica In, il celebre contenitore domenicale di Rai 1. In conferenza stampa la conduttrice ha dichiarato con tono definitivo: «Questa volta è davvero l’ultima stagione per me». Dopo anni in cui aveva più volte accennato alla fine, questa volta sembra voler dare un taglio netto. Il motivo? Un desiderio di tornare più vicina alla famiglia, a una vita meno “in diretta”, lontano dalle logiche massacranti della tv quotidiana. L’edizione 202425 rappresenta per Mara la sedicesima volta in cui prende il timone del programma, di cui sette in modo consecutivo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

