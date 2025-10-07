Manovra vertice sindacati-Governo venerdì Capone UGL | Serve un Patto per il Futuro condiviso da tutti

Ilgiornaleditalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Attendevamo la convocazione di venerdì sulla prossima Manovra finanziaria per proseguire il confronto con il Governo Meloni, un percorso avviato negli anni scorsi che, è innegabile, ha generato un impatto sociale significativo su lavoratori, famiglie e persone più fragili”. Lo ha dichiarato Paolo C. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

manovra vertice sindacati governo venerd236 capone ugl serve un patto per il futuro condiviso da tutti

© Ilgiornaleditalia.it - Manovra, vertice sindacati-Governo venerdì. Capone (UGL): “Serve un Patto per il Futuro condiviso da tutti”

In questa notizia si parla di: manovra - vertice

manovra vertice sindacati governoSINDACATI & POLITICA/ La “trappola” per Confindustria in vista della manovra - Proseguono gli incontri tra Confindustria e sindacati, ma c'è il rischio che la prima finisca per fare il gioco delle opposizioni ... Si legge su ilsussidiario.net

manovra vertice sindacati governoManovra, sindacati convocati a Palazzo Chigi per venerdì 10 - I leader di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Confsal sono stati convocati a Palazzo Chigi per venerdì 10 ottobre, alle 16. Segnala ildiariodellavoro.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Vertice Sindacati Governo