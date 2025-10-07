“Attendevamo la convocazione di venerdì sulla prossima Manovra finanziaria per proseguire il confronto con il Governo Meloni, un percorso avviato negli anni scorsi che, è innegabile, ha generato un impatto sociale significativo su lavoratori, famiglie e persone più fragili”. Lo ha dichiarato Paolo C. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Manovra, vertice sindacati-Governo venerdì. Capone (UGL): “Serve un Patto per il Futuro condiviso da tutti”