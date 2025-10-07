Manovra vertice sindacati-Governo venerdì Capone UGL | Serve un Patto per il Futuro condiviso da tutti
“Attendevamo la convocazione di venerdì sulla prossima Manovra finanziaria per proseguire il confronto con il Governo Meloni, un percorso avviato negli anni scorsi che, è innegabile, ha generato un impatto sociale significativo su lavoratori, famiglie e persone più fragili”. Lo ha dichiarato Paolo C. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Tgs. . Manovra, la mossa di Schifani: blindare le risorse per i territori. L'accordo di maggioranza sui fondi aggiuntivi alla prova del vertice di centrodestra. Sarà il governo a presentare gli emendamenti per misure urgenti ed evitare le mance. Andrea D'Orazio - facebook.com Vai su Facebook
SINDACATI & POLITICA/ La “trappola” per Confindustria in vista della manovra - Proseguono gli incontri tra Confindustria e sindacati, ma c'è il rischio che la prima finisca per fare il gioco delle opposizioni ... Si legge su ilsussidiario.net
Manovra, sindacati convocati a Palazzo Chigi per venerdì 10 - I leader di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Confsal sono stati convocati a Palazzo Chigi per venerdì 10 ottobre, alle 16. Segnala ildiariodellavoro.it