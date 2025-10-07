Manovra quater strada subito in salita | all' Ars 2.500 emendamenti

Subito in salita la strada che porta all'approvazione della Manovra quater da 241 milioni. Sono circa 2.500 gli emendamenti depositati all'Ars entro il termine scaduto alle 10 di oggi (7 ottobre). La discussione generale al testo è all'ordine del giorno della seduta che era prevista per le 11, ma. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: manovra - quater

Pioggia di emendamenti: nubi sulla manovra quater in Sicilia

Manovra quater, dalla commissione Bilancio ok a 300 mila euro per il Conservatorio

Fondi per il contributo di solidarietà e per il south working: all'Ars primo ok alla manovra quater

Questa settimana arriva in Aula la manovra quater, ma ancora una volta il governo Schifani ripropone la solita logica delle mancette, con oltre 30 milioni di contributi a pioggia. Il paradosso è evidente: per settimane Schifani ha accusato il Parlamento di fare so - facebook.com Vai su Facebook

De Luca: “Con Catanzaro contatti costanti, M5S e PD insieme al voto. Manovra quater? Serve rispetto per i siciliani” http://dlvr.it/TNVN9Z - X Vai su X

Manovra quater: “Misure strategiche per il tessuto economico e sociale” - “Esprimiamo vivo apprezzamento per il lavoro svolto in commissione bilancio che ha consentito di esitare una manovra quater all’insegna di misure strategiche per il rafforzamento del tessuto economico ... Scrive blogsicilia.it

Manovra quater, ok ai primi emendamenti in commissione all'Ars: prorogata la sanatoria per il bollo auto - Il documento finanziario ha iniziato il suo rush finale, e una volta esaurito l'esame del testo base sono stati approvati i primi emendamenti di spesa proposti dai deputati ... Secondo msn.com