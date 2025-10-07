Manovra il governo stringe i tempi e convoca sindacati e imprese Istat | Non incide sul Pil

Lapresse.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meno di una settimana per chiudere il confronto e stringere sul testo della manovra già lunedì. Il governo punta a stringere i tempi, e sono fissati una serie di appuntamenti: domani, mercoledì, un vertice con i leader della maggioranza, quindi l’incontro con i sindacati venerdì pomeriggio e lunedì mattina con le imprese, poche ore prima di portare il testo sul tavolo del Consiglio dei ministri. Questi i maggiori temi sul tavolo: quanto destinare al taglio dell’Irpef per il ceto medio e alla rottamazione; l’entità di un eventuale ‘sacrificio’ da chiedere alle banche; il rifinanziamento di misure già previste come il bonus per le mamme lavoratici e gli incentivi alle imprese, da ripensare perché quelli attualmente previsti con Transizione 5. 🔗 Leggi su Lapresse.it

manovra il governo stringe i tempi e convoca sindacati e imprese istat non incide sul pil

© Lapresse.it - Manovra, il governo stringe i tempi e convoca sindacati e imprese. Istat: “Non incide sul Pil”

In questa notizia si parla di: manovra - governo

La manovra di Governo, Tajani spinge sulle tredicesime: “Proviamo a detassarle”

Il governo accelera sulla manovra. La priorità è il taglio dell’Irpef: fino a 1.400 euro in più per i ceti medi

Regione Siciliana, 600 emendamenti alla manovra ter: quante trappole per il governo

“Nella prossima Manovra investiremo sul capitale umano: nuove assunzioni e stipendi più alti”. Intervista al Ministro Schillaci - Il ministro della Salute Orazio Schillaci disegna le priorità in vista della di Legge di Bilancio: Dal potenziamento del territorio alle liste d’attesa fino all’efficientamento del Ssn. Scrive quotidianosanita.it

Manovra, al via il percorso verso l’approvazione: tempi, misure - Parte domani la girandola delle audizioni in Parlamento sul Dpfp, il Documento programmatico di finanza pubblica che fissa la cornice della legge di Bilancio attesa al varo in Consiglio ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Manovra Governo Stringe Tempi