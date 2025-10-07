Meno di una settimana per chiudere il confronto e stringere sul testo della manovra già lunedì. Il governo punta a stringere i tempi, e sono fissati una serie di appuntamenti: domani, mercoledì, un vertice con i leader della maggioranza, quindi l’incontro con i sindacati venerdì pomeriggio e lunedì mattina con le imprese, poche ore prima di portare il testo sul tavolo del Consiglio dei ministri. Questi i maggiori temi sul tavolo: quanto destinare al taglio dell’Irpef per il ceto medio e alla rottamazione; l’entità di un eventuale ‘sacrificio’ da chiedere alle banche; il rifinanziamento di misure già previste come il bonus per le mamme lavoratici e gli incentivi alle imprese, da ripensare perché quelli attualmente previsti con Transizione 5. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Manovra, il governo stringe i tempi e convoca sindacati e imprese. Istat: “Non incide sul Pil”