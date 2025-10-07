Manildo | Destra tra candidature e giochi di potere ma il mondo del lavoro chiede serietà

«Mentre la destra veneta si divide sulle candidature e sui giochi di potere, il mondo del lavoro chiede alla politica serietà, ascolto, concretezza. Il futuro del Veneto si costruisce solo così». Giovanni Manildo, candidato alla presidenza del Veneto per il centrosinistra, torna all'attacco del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: manildo - destra

Veneto, Manildo: destra autonomista cede a Roma scelta candidato

Zaia chiede "una decisione" in tempi stretti sul nome del candidato del centro destra per le elezioni del 23 e 24 novembre VIDEO #Zaia #Veneto #Regione #Manildo #regionali #elezioni - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, l’affondo di Elly Schlein: «La destra aspetta che decida Roma. Noi uniti con Manildo» - X Vai su X

Italia Viva lancia la "Casa Riformista del Veneto per Manildo Presidente" - L'assemblea regionale che si è tenuta venerdì a Mestre, alla quale ha partecipato anche il sindaco di Garda Davide Bendinelli, ha deliberato la lista a sostegno di Giovanni Manildo per le elezioni pre ... Lo riporta veronasera.it

**Veneto: Schlein, 'Manildo scelto dal basso, aspettiamo scelta destra da Roma...'** - "Devo dire che è un piacere poter affermare che qui la candidatura della coalizione progressista di Giovanni Manildo è stata scelta dai veneti e dal basso e invece stiamo ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it