Maniglie difficili da trovare e portiere difettose la Tesla si è trasformata in una trappola mortale I nostri ragazzi potevano salvarsi | le famiglie di 2 studenti fanno causa all’azienda

Le famiglie di due studenti universitari, morti lo scorso anno in un incidente stradale mentre erano a bordo di un Tesla Cybertruck, hanno fatto causa allazienda di Elon Musk. L’accusa, come riporta il New York Times, è pesantissima: un “difetto di progettazione catastrofico” nelle portiere del veicolo avrebbe intrappolato i loro figli all’interno dell’abitacolo in fiamme, trasformando quello che, a loro dire, era un “incidente sopravvivibile in un incendio fatale”. Le azioni legali sono state depositate giovedì 2 ottobre presso il tribunale della contea di Alameda, in California, dai genitori di Krysta Tsukahara, 19 anni, e Jack Nelson, 20 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

