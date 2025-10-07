Maniglie difficili da trovare e portiere difettose la Tesla si è trasformata in una trappola mortale I nostri ragazzi potevano salvarsi | le famiglie di 2 studenti fanno causa all’azienda
Le famiglie di due studenti universitari, morti lo scorso anno in un incidente stradale mentre erano a bordo di un Tesla Cybertruck, hanno fatto causa all’azienda di Elon Musk. L’accusa, come riporta il New York Times, è pesantissima: un “difetto di progettazione catastrofico” nelle portiere del veicolo avrebbe intrappolato i loro figli all’interno dell’abitacolo in fiamme, trasformando quello che, a loro dire, era un “incidente sopravvivibile in un incendio fatale”. Le azioni legali sono state depositate giovedì 2 ottobre presso il tribunale della contea di Alameda, in California, dai genitori di Krysta Tsukahara, 19 anni, e Jack Nelson, 20 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Tesla Model Y, maniglie delle portiere fuori uso in determinate condizioni: le autorità USA aprono un’indagine - La Tesla Model Y è finita sotto indagine da parte della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti per una serie di presunti malfunzionamenti dell’uso delle maniglie ... Scrive motorionline.com
Tesla Model Y, maniglie delle portiere sotto indagine negli Usa - I media locali riportano alcuni malfunzionamenti, dopo segnalazioni da proprietari che non erano in grado di entrare nei loro veicoli. Segnala tg24.sky.it