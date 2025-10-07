Manifestazioni pro Palestina in tutt’Italia Si alza livello sicurezza

Tv2000.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Innalzato il livello di sicurezza sulle manifestazioni pro Palestina previste oggi in tuttItalia. A Torino il divieto della Questura per ragioni di opportunità ma i manifestanti rilanciano: alle 19:30 saremo comunque in piazza. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

