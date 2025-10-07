Manifestazioni pro Palestina in tutt’Italia Si alza livello sicurezza
Innalzato il livello di sicurezza sulle manifestazioni pro Palestina previste oggi in tutt’Italia. A Torino il divieto della Questura per ragioni di opportunità ma i manifestanti rilanciano: alle 19:30 saremo comunque in piazza. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: manifestazioni - palestina
Torino, maxi inchiesta su manifestazioni pro Palestina: 47 indagati, custodia cautelare in carcere per 4 attivisti e domiciliari per 3
Gaza, governo verso divieto di libertà d'espressione, Lega propone "ddl censura": vietate manifestazioni pro Palestina e critiche a Israele
Gaza, il TESTO del 'ddl censura' proposto da Romeo (Lega) per "reprimere manifestazioni pro Palestina e critiche a Israele"
Nelle ultime settimane, molti studenti hanno preso parte alle manifestazioni pro Palestina. Per arricchire i momenti di educazione civica, perché non cogliere l’occasione per parlare di pace e di empatia anche tra i banchi di scuola? La riflessione - facebook.com Vai su Facebook
#inonda Francesca Albanese commenta le manifestazioni pro Palestina: "Nobilissimo risveglio, degno della gente che c'è in in questo Paese". - X Vai su X
"Viva il 7 ottobre": la nuova manifestazione per la Palestina e il divieto del ministero e della questura - La mobilitazione dei Giovani palestinesi sotto il Nettuno a due anni dall'attacco di Hamas a Israele: "Gloriosa operazione". Scrive bolognatoday.it
Manifestazioni per la Palestina a Milano: voglio dire grazie ai giovani che lottano - Un racconto personale dalla manifestazione pro Palestina a Milano: riflessioni tra pigrizia, privilegio e la forza dei giovani che ancora lottano ... Riporta ilfattoquotidiano.it