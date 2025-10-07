Manifestazioni pro-Pal a Bologna tensioni in piazza
AGI - A Bologna alcune centinaia di manifestanti si sono radunati a partire dalle 19.30 in piazza del Nettuno, dove era prevista la manifestazione dei Giovani Palestinesi in ricordo dell' attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023. Il volantino che ha circolato sui social portava il titolo "Viva il 7 ottobre, Viva la resistenza palestinese ". Dopo giorni di polemiche, l'iniziativa è stata formalmente vietata dal Questore di Bologna, mentre anche il Comune aveva chiesto di non svolgerla. Nonostante il divieto, gli organizzatori hanno deciso di mantenere la presenza in piazza, con l'adesione di Potere al Popolo e dei collettivi Cua, Cambiare Rotta e Osa. 🔗 Leggi su Agi.it
